« La ville de Dakhla est l’ornement de la façade atlantique« , avait souligné le Secrétaire général de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), M. Abdellah Mouttaqi, lors de sa participation au Forum MD – Sahara, organisé par MAROC DIPLOMATIQUE à Dakhla les 18 et 19 novembre derniers.

