[Vidéo] MD-Sahara: synthèse de M. Laghidi et lecture de la lettre d’allégeance adressée à SM le Roi

Le tomber de rideau sur la 1ère édition du Forum MD-Sahara, organisé les 18 et 19 novembre dernier à Dakhla par MAROC DIPLOMATIQUE, a été marqué par une note de synthèse de M. Amine Laghidi, expert international en diplomatie économique et vice-Président du Conseil africain des Mines et de l’Energie, qui a par la suite procédé à la lecture d’une lettre d’Allégeance, de fidélité et de loyalisme adressée à SM le Roi Mohammed VI par le Comité d’organisation et les participants.

