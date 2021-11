Me Hubert Seillan, avocat au Barreau de Paris et auteur du livre « Le Sahara marocain, l’Espace et le Temps », a souligné, lors de sa participation au Forum MD – Sahara à Dakhla, que le polisario n’est autre qu’une créature « de bric et de broc de l’Algérie« .

