‎« Hymne au management » :‎ Un ouvrage collectif en l’honneur de Rachid M’rabet

« Hymne au management » est l’intitulé d’un nouvel ouvrage collectif qui vient de ‎paraître aux éditions « les presses du savoir », en l’honneur de Rachid M’rabet, pour ‎explorer les principaux champs de cette discipline scientifique.

Cet ouvrage de 429 pages, dirigé par Karim Charaf et Tarik El Malki et qui regroupe plus ‎d’une vingtaine de contributions, est structuré en cinq axes à savoir « Management : enjeux ‎pédagogiques et de recherche », « Management: clé de la performance », « Management: ‎Pratiques et activités », « Management: entreprises et politiques publiques », « Management: ‎croissance et développement économique ».

Les auteurs de cet ouvrage collectif rendent hommage aux différentes dimensions d’un ‎enseignant-chercheur, traduisant à la fois la curiosité de l’enseignant et une conscience ‎profonde de la nécessité de l’action, que ce soit en matière pédagogique ou dans le domaine de ‎la recherche, lit-on sur la quatrième de couverture.

‎« Par ces mélanges, certains parmi eux ont tenu à lui témoigner toute leur reconnaissance, leur ‎admiration et leur amitié ».

‎« Notre initiative de réaliser cet ouvrage sous forme de « Mélanges en l’honneur du Pr Rachid ‎M’rabet », a pour but d’honorer le professeur à l’occasion spéciale de sa retraite académique. ‎L’ouvrage rassemble des articles écrits par ses collègues, du Groupe ISCAE et d’ailleurs, en ‎rapport avec son champ de recherche, à savoir les sciences de gestion », écrivent Karim Charaf ‎et Tarik El Malki dans l’introduction de l’ouvrage.‎

« A travers ces Mélanges, nous voulons lui rendre hommage, mais aussi faire l’écho de la ‎richesse de sa contribution, de ses actions et de son leadership en matière de formation, de ‎recherche et de pratique en management des organisations. Cet ouvrage est surtout le signe de ‎notre reconnaissance et gage d’amitié de notre part et de l’ensemble de ses collègues », ‎ajoutent-ils.

Pour sa part, le préfacier de l’ouvrage, Alain Burlaud, écrit qu’il s’agit d’un livre édité à ‎l’occasion du départ à la retraite d’un professeur de l’enseignement supérieur ayant joué un rôle ‎important dans sa communauté.‎

« Chers lecteurs, l’ouvrage que vous avez entre vos mains témoigne de l’estime que ses ‎collègues ont pour le Professeur Rachid M’rabet. La richesse des contributions organisée en ‎cinq parties est à l’image de l’apport de notre collègue à sa communauté, bien au-delà des ‎frontières du Maroc », poursuit Burlaud.

Figure éminente du corps professoral du Groupe ISCAE et du management dans ses ‎dimensions pratiques et de recherche au Maroc, Rachid M’rabet y a enseigné la finance et le ‎management pendant presque quarante ans. Il a été pendant quatre ans Directeur des études ‎avant d’occuper le poste de Directeur Général pendant seize ans. Il a donné corps à plusieurs ‎projets et engagé le Groupe dans des réformes porteuses d’une vision novatrice de ‎l’enseignement et de la recherche en management.‎