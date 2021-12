8-ème FOCAC: La Chine promet d’aider l’Afrique sans lui « imposer sa volonté »

La Chine a promis aux pays africains de les aider à surmonter le choc de la Covid-19 et les effets du réchauffement, tout en se gardant « d’imposer sa volonté à l’Afrique« , indique la Déclaration de Dakar ayant sanctionné les travaux de la 8-ème conférence ministérielle sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenue au Sénégal.

La Chine et les 53 pays africains, dont les représentants se sont réunis lors du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), du 28 au 30 novembre à Diamniadio, près de Dakar, ont appelé dans cette Déclaration les « pays développés à faire preuve d’une plus grande ambition » face au changement climatique et à soutenir davantage les pays africains en première ligne de ces évolutions.

La Chine et l’Afrique ont « toutes deux le droit au développement« , souligne le document.

Les participants « appellent tous les pays à travailler de concert pour promouvoir les intérêts communs de l’humanité, bâtir un monde ouvert, inclusif, propre, respectueux de l’environnement et durable marqué par la paix durable, la sécurité universelle et la prospérité commune, et développer un nouveau modèle de relations internationales basé sur le respect mutuel, l’équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant« , ajoute le texte.

« La Chine et l’Afrique vont maintenir et promouvoir les principes de non nuisance et d’harmonie, de sincérité, d’égalité, de respect mutuel, de bénéfices mutuels, d’amitié et de bonne foi et le principe de la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés, et adopter l’approche d’un développement pour le peuple, avec pragmatisme et efficacité, dans un esprit d’ouverture et d’inclusion », poursuit la Déclaration.

Le document note que la Chine « s’abstient de s’ingérer dans la recherche par les pays africains d’une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, de s’immiscer dans leurs affaires intérieures, d’imposer sa volonté à l’Afrique, d’assortir son aide à l’Afrique de conditions politiques et de rechercher des intérêts politiques dans sa coopération avec l’Afrique en matière d’investissement et de financement » .

Il ajoute que »la Chine et l’Afrique vont suivre le principe d’un développement partagé, intensif, vert, sûr et ouvert et approfondir leur coopération amicale » et que l’Afrique « se tient prête à travailler avec la Chine pour transmettre l’amitié traditionnelle sino-africaine de génération à génération« .

Dans la déclaration finale du Forum, Pékin s’associe aux demandes de nombre de dirigeants africains qui appellent à la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid qui doivent être accessibles à tous, l’ONU à corriger les « injustices historiques » faites aux pays africains en termes de représentation au Conseil de sécurité, et à l’allègement de la dette africaine.

Les deux parties chinoise et africaine ont décidé, d’autre part, lors de ce 8ème FOCAC, d’établir la « vision 2035 de la coopération Chine-Afrique« , dans le but »de fixer les orientations et les objectifs de la coopération à moyen et long terme, et de promouvoir une communauté d’avenir partagé plus étroit » entre la Chine et le Continent africain, souligne le document adopté par la conférence ministérielle.

Ainsi, les deux parties décident d’entamer conjointement une nouvelle marche de la coopération globale en vue d’un développement commun et de faire passer conjointement à un nouveau palier la coopération pragmatique en vue d’une intégration pertinente des intérêts sino-africains ainsi que de construire une nouvelle dynamique de croissance fondée sur la transformation en vue d’un développement industriel partagé. La vision 2035 stipule également de créer conjointement une croissance verte en vue d’un modèle de développement en harmonie avec l’environnement et de porter conjointement le niveau du bien-être des peuples chinois et africains à un nouveau palier en vue de réaliser le bonheur pour tous.

Concernant la lutte contre le changement climatique, la Chine et l’Afrique ont convenu de travailler « à accélérer la mise en œuvre des projets conclus dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire sur le changement climatique, à promouvoir la signature de documents de coopération relatifs aux projets en cours de discussion, à favoriser la production, l’acheminement et la livraison des matériels et équipements dans le cadre de l’assistance et à faire avancer la construction de zones de démonstration à faible émission de carbone et de gaz à effet de serre« .

Selon le document, la Chine et l’Afrique organiseront dans le cadre de la coopération sud-sud et de l’Initiative « la Ceinture et la Route », un forum de haut niveau sur le changement climatique et entendent approfondiront davantage leurs échanges et coopération sur le climat notamment à travers le lancement d’un plan d’action triennal Chine-Afrique.

Le Forum de Dakar a également approuvé le Plan d’Action 2022-2024 en vertu duquel la Chine et l’Afrique travailleront en « étroite collaboration pour hisser à des niveaux plus élevés la coopération sino-africaine« .

Pour ce faire, indique-t-on, les deux parties mettront en œuvre neuf programmes pour la santé, la réduction de la pauvreté et l’agriculture, la promotion du commerce, l’investissement, l’innovation numérique, le développement vert, le renforcement des capacités, les échanges humains et culturels et la paix et la sécurité.

Les participants à cette rencontre ont, par ailleurs, décidé de tenir la 9-ème Conférence ministérielle du FOCAC en 2024 à Pékin.

Le Forum sur la coopération Sino-Africaine (FOCAC), créé en 2000, est une plateforme de dialogue politique qui se tient dans le cadre de la coopération sud-sud, et un mécanisme de coopération entre la Chine et l’Afrique basé sur le principe de l’égalité et des avantages mutuels.

Le Forum sur la coopération sino-africaine a été créé officiellement suite à la Conférence ministérielle organisée du 10 au 12 octobre 2000 à Pékin.

( Avec MAP )