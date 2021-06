Africa’s Business Heroes: un programme destiné aux jeunes entrepreneurs

Africa’s Business Heroes (ABH) 2021 est un concours qui s’adresse aux jeunes entrepreneurs africains qui créent un changement dans leurs communautés locales.

Les inscriptions pour ce programme sont d’ores et déjà ouvertes et les jeunes entrepreneurs intéressés ont jusqu’à lundi 21 juin à minuit pour déposer leur candidature, indique la Fondation Jack Ma, organisatrice du concours, dans un communiqué.

Le programme ABH est à la recherche de héros qui s’appuient sur leur entreprise pour créer un impact positif et durable au sein de leur communauté, et les invite à participer au concours ABH 2021, poursuit la même source, ajoutant que le programme a pour objectif d’identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains qui créent un changement dans leurs communautés locales, travaillent à relever les défis les plus pressants et à construire une économie plus durable et inclusive pour l’avenir.

Le concours s’adresse aux entrepreneurs marocains et au réseau d’entrepreneurs du MCISE dont les entreprises ont dépassé le stade de conception et qui ont une expérience d’au moins trois ans. Il permettra d’attribuer une enveloppe d’1,5 million de dollars de subventions à dix finalistes qui s’efforcent de résoudre des problèmes cruciaux au sein de leurs communautés locales et qui démontrent des valeurs fondamentales telles que la résilience, l’innovation et le leadership.

→ Lire aussi : INJAZ Al-Maghrib organise son premier forum virtuel de Carrière, pour renforcer les compétences d’employabilité des jeunes

La phase de sélection se déroulera en 4 étapes. Un 1er Tour qui consiste en un examen en ligne des candidatures soumises afin de déterminer les meilleurs finalistes.

Le 2ème tour comporte des entretiens par visioconférence avec deux chefs d’entreprises bien constituées qui procèdent à une évaluation approfondie de l’entreprise et du finaliste.

Une étape de Contrôle diligent pour accéder en demi-finale et un Pitch de la demi-finale sont également prévus.

Les finalistes présélectionnés présenteront leur projet à un panel d’investisseurs, de chefs d’entreprise et de professionnels distingués et expérimentés qui choisiront les 10 finalistes.

Les finalistes ABH bénéficieront d’une formation et d’un mentorat inestimables. Ils auront l’occasion de nouer des contacts avec la communauté croissante de personnes pleines de talents et d’ambition et auront l’opportunité de présenter leur entreprise à un panel mondial de juges légendaires pour gagner une part du prix de 1,5 million de dollars (USD). Pour postuler, la fondation met à la disposition des candidats le lien : https://africabusinessheroes.org/fr/login.

( Avec MAP )