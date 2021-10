Al Hoceima : Célébration du 66è anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le nord du Royaume

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération ont célébré, dimanche à Al Hoceima, le 66ème anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le Nord du Royaume, une page glorieuse dans la lutte héroïque du peuple marocain pour la libération nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale.

Une rencontre a été organisée à cette occasion au niveau de l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération d’Al Hoceima, durant laquelle les intervenants ont exprimé leur fierté de commémorer cet événement qui traduit la fidélité et la symbiose qui règnent entre le trône et le peuple.

Les participants ont également évoqué les principaux enseignements à tirer de cette épopée nationale, mettant en avant l’importance de préserver le patrimoine de la résistance, et de garder un lien entre le passé, le présent et l’avenir, en initiant les générations montantes aux gloires nationales.

Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, M. Mustapha El Ktiri a souligné, dans une intervention à distance, que le lancement des premières opérations de l’armée de libération dans le nord du Royaume a constitué un tournant décisif dans la lutte pour la liberté et l’indépendance, qui a permis le retour de feu SM Mohammed V de l’exil vers la patrie et la libération du pays de l’emprise du colonisateur.

Par ailleurs, il a rappelé que les tribus de la province d’Al Hoceima ont enregistré une présence importante dans le mouvement de libération dirigé par le héros national Mohamed ben Abdelkrim Al Khattabi contre l’Espagne, à travers l’implication des habitants dans la résistance contre le colonisateur.

A l’occasion de cette commémoration, des subventions financières d’un montant de plus de 67.000 dirhams ont été distribuées en faveur de personnes appartenant à la famille de la résistance et de l’Armée de libération à Al Hoceima.

Une visioconférence a également été organisée sous le thème “L’Armée de libération dans le Nord: contexte de constitution et déroulement des opérations”, durant laquelle des professeurs et chercheurs ont passé en revue les circonstances de la constitution de l’Armée de libération dans le Nord ainsi que le déroulement de ses opérations.

Avec MAP