AM Best octroie la note de solidité financière de B++ à la SCR

AM Best, agence mondiale de notation de crédit spécialisée dans les assurances, a confirmé la note de solidité financière de B++ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme « bbb » de la Société Centrale de Réassurance (SCR) (Maroc).

En dépit de la crise induite par la pandémie, AM Best, basée aux Etats-Unis, vient d’octroyer la notation à la Société Centrale de Réassurance, considérée comme leader sur le marché marocain de la réassurance, après la confirmation de la Notation AAA (Locale Scale) de la SCR par Fitch en juin2020, annonce la SCR dans un communiqué.

Selon AM Best, la société conserve une bonne position sur le marché marocain, avec une part de marché estimée à 50% des primes cédées, reflétant ainsi son rôle établi en tant que réassureur nationale, indique la même source, notant que l’entrée en vigueur de nouveaux régimes assurantiels obligatoires et le développement des specialty lines devraient, à terme, étayer la croissance de la SCR.

En effet, AM Best considère que les notes octroyées reflètent la force du bilan de la SCR, qualifiée par l’agence de notation de solide, ainsi que ses fortes performances opérationnelles.

« Malgré des conditions de marché difficiles, la SCR a continué à générer un solide résultat opérationnel au cours des dernières années avec un solide rendement technique et un bon retour sur investissement. Au cours des 5 dernières années (2015-2019), la SCR a affiché un rendement moyen pondéré des capitaux à 12,9% », dévoile la SCR.