Anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, une occasion de s’arrêter sur les multiples initiatives de Son Altesse Royale en faveur de la défense des questions environnementales

Le peuple marocain et l’Auguste Famille Royale célèbrent, vendredi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, une Princesse qui ne cesse de s’illustrer par ses actions et son engagement ferme et déterminé en faveur de la promotion d’un développement durable.

Le 19 novembre de chaque année représente, en effet, l’occasion de s’arrêter sur les multiples initiatives de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, en faveur du développement et de la diffusion de la culture environnementale.

C’est ainsi que le 29 septembre 2020, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, mettait en avant lors d’un événement co-organisé, sous un format virtuel, par la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies à New York, l’initiative « African Youth Climate Hub » visant à promouvoir les idées et les solutions des jeunes africains pour le Climat, lancée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Le 03 février 2021, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a rendu hommage devant l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), à l’engagement personnel et actif de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur les questions climatiques et environnementales.

Dans une allocution par visioconférence à l’occasion d’un événement de haut niveau actant le lancement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’est félicitée de « cette heureuse initiative », coordonnée par l’UNESCO, et qui « reflète une prise de conscience du rôle des océans dans notre histoire, et de leur importance pour le présent et le futur de l’Humanité ».

« Cette décennie permettra une solidarité scientifique mondiale dont notre continent, l’Afrique, a grand besoin », a affirmé Son Altesse Royale, notant que « la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement que je préside est à la fois fière et enthousiaste de rejoindre l’alliance de la Décennie pour les Sciences océanographiques. Elle prendra très à cœur son rôle et sa responsabilité dans cette Alliance ».

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a également indiqué, qu’à titre personnel, elle était honorée de parrainer cette Alliance et d’œuvrer, conjointement avec ses initiateurs, en faveur des mers et des océans.

Ainsi, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a rejoint, en cette date, en tant que membre fondateur l’Alliance de la Décennie pour les Sciences océanographiques. Cette Alliance, parrainée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, est le fruit d’une intense collaboration entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et l’UNESCO (Commission océanographique intergouvernementale (COI)- agence de coordination des Nations Unies pour la phase préparatoire de la Décennie).

Le 17 mai de la même année, SAR la Princesse a participé à travers un message-vidéo à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation au développement durable, tenue sous forme virtuelle.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a souligné dans son message que « la crise du Covid-19 nous rappelle en particulier l’urgence de réaliser un Développement durable global, équitable et au service de tous », faisant observer que la protection de l’environnement et la sauvegarde de notre planète, « notre maison à tous », constituent un des piliers fondamentaux de cette démarche.

« C’est à cette noble et passionnante mission que s’attelle, avec détermination, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement que J’ai l’honneur de présider. Elle s’emploie, depuis plus de deux décennies, à développer différents programmes destinés à réduire ou supprimer l’impact négatif de l’Homme sur la Nature. Mon Frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont l’intérêt pour cette thématique remonte à ses plus jeunes années, nous a toujours incités à développer les approches les plus ambitieuses, ancrées dans le présent et résolument tournées vers l’avenir », a rappelé SAR la Princesse Lalla Hasnaa.

Son Altesse Royale la Princesse a appelé, à cette occasion, la communauté internationale à s’engager résolument, pendant cette décennie, à instituer l’éducation au développement durable comme une priorité impérative, soulignant le caractère urgent de cette action.

« Engageons-nous résolument, pendant cette décennie, à instituer l’éducation au développement durable comme une priorité impérative. C’est urgent. C’est vital ! », a insisté Son Altesse Royale dans son message-vidéo.

Avec des actions et activités diverses et diversifiées, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d’une détermination et d’un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.

Avec Map