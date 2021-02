Attijariwafa bank ‎: Avec l’bankalik on ouvre un compte avec un Selfie

Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale et d’inclusion financière en direction des ‎jeunes marocains, L’bankalik renforce son offre de banque gratuite pour les moins de 35 ans, en ‎leur offrant une nouvelle expérience digitale inédite sur le marché, simple et fluide, en phase avec ‎les nouveaux styles de vie de la « génération connectée », 100% mobile et sans contraintes, où la ‎banque se met au rythme du client.‎

La marque de services bancaires « 100% mobile » annonce plusieurs innovations majeures ‎permettant aux clients, marocains résidents au Maroc (particuliers, auto-entrepreneurs, artisans, ‎etc.) et marocains résidents à l’étranger, de vivre une nouvelle expérience d’ouverture de compte ‎full digitale, sans se déplacer en agence. L’ouverture de compte se fait désormais à travers un ‎simple selfie, en utilisant les technologies de pointe de la reconnaissance faciale et de la signature ‎électronique. Ce dispositif sécurisé est en totale conformité avec les directives de Bank Al Maghrib, ‎et ce dans le strict respect de la loi de protection des données personnelles.‎

Comment ça marche ?‎

Il suffit de télécharger l’application L’bankalik (disponible sur les smartphones IOS et Android et ‎téléchargeable depuis les stores). En quelques clics, le client a accès à son compte bancaire et à ‎l’intégralité des services de son application L’bankalik, quel que soit le pays de résidence, ainsi qu’à ‎sa carte bancaire Mastercard locale et internationale gratuite. L’ouverture de compte L’bankalik ‎n’est soumise à aucune condition de versement ni de revenus.‎

Qu’est-ce que l’Offre Smart L’bankalik à 0 DH ?‎

Les jeunes de moins de 35 ans bénéficient de l’offre L’bankalik Smart à 0 DH qui inclut un compte ‎bancaire sans frais de tenue de compte, une carte Mastercard locale et internationale gratuite ainsi ‎que l’accès gratuit à l’application L’bankalik pour bénéficier pleinement des services de la banque ‎au quotidien (virements, paiements de factures, etc.).‎

Pour marquer ce lancement, l’offre Smart L’bankalik est proposée gratuitement aux jeunes de plus ‎de 35 ans jusqu’au 31 mars 2021. ‎

Et L’bankalik communique…‎

Afin d’accompagner le lancement de cette innovation, L’bankalik se dote d’une nouvelle identité ‎visuelle, à la fois colorée et teintée d’humour. La campagne sera rythmée par une série de ‎‎”challenges” dont le premier est “j’ouvre mon compte avec un selfie”. ‎

Cette campagne sera relayée sur la page Facebook L’bankalik et prochainement à travers un ‎nouveau compte Instagram. ‎

L’bankalik sera présente également sur YouTube à travers la diffusion régulière de capsules vidéo ‎didactiques et ludiques. Cette campagne digitale sera relayée par un public d’influenceurs en ‎affinité avec les jeunes. ‎

L’bankalik confirme ainsi son ambition d’être la marque bancaire de référence des jeunes ‎marocains 100% Mobile. ‎

Pour plus d’informations sur L’bankalik et sa nouvelle expérience d’ouverture de compte digitale ‎tout est sur ce lien : https://www.lbankalik.ma/fr/ouvrir-un-compte-bancaire-en-ligne