Attijariwafa Bank : Lancement de deux portails de banque en ligne, Attijari CIB et Attijari Entreprises

Attijariwafa bank vient d’annoncer, le lancement de deux nouveaux portails. Il s’agit de Attijari CIB et Attijari Entreprises, pensés pour « améliorer l’expérience utilisateur d’une part, et créer une synergie digitale inédite entre les services financiers et les services non financiers aux entreprises, d’autre part ».

La digitalisation des services bancaires est au cœur de la stratégie d’AWB pour satisfaire sa clientèle corporate, Institutionnels et Entreprises. En effet les nouveaux portails attijaricib.com et attijarientreprises.com offrent un ensemble de services exclusifs d’accompagnement et de services digitaux de consultation de comptes, d’initiation et de suivi de transactions locales et internationales.

Sur le volet transactionnel, les clients d’Attijariwafa bank accèderont à divers modules , notamment le « Cash management » pour le suivi des comptes et la réalisation de transactions unitaires et de masse, les « Opérations internationales » pour l’initiation des transactions d’import/export et l’accès aux Swifts, les « Documents bancaires » pour la consultation et le téléchargement des avis d’opérations, relevés et images de chèques et LCN, les « Alertes bancaires » pour le paramétrage personnalisé des notifications d’opérations, …

Dans sa nouvelle offre de banque en ligne, Attijariwafa bank complète ses services transactionnels par une gamme digitalisée de services non financiers et de recherche adaptés à chaque profil de sa clientèle. Ainsi, le portail Attijari CIB met à sa disposition des publications financières et économiques, des décryptages des tendances des marchés africains, des recommandations d’experts à destination des investisseurs et décideurs, etc.

Pour sa clientèle d’entreprises, le portail Attijari Entreprises ambitionne, à travers quatre rubriques phares, d’aider les dirigeants à garder leurs équipes en veille grâce à des modules et des webinaires d’information et de sensibilisation, à décrypter leurs marchés à l’aide de contenus élaborés par des experts, à trouver des opportunités d’affaires en mettant à leur disposition divers canaux et plateformes de mise en relation et enfin, à s’informer sur de nouveaux modes de travail. Selon le directeur exécutif en charge du marché de l’entreprise du Groupe bancaire, Karim Drissi Kaïtouni, les nouveaux portails « répondent aux besoins de nos clients, présentant des services non financiers informationnels, ainsi que transactionnels avec un accès rapide et sécurisé ».