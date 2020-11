Australie: confinement de six jours à Adelaïde pour contrer la flambée de cas de coronavirus

L’Etat d’Australie-Méridionale a annoncé la mise en place à compter de mercredi minuit d’un confinement de six jours dans la capitale Adelaïde pour tenter de circonscrire la récente flambée de cas de coronavirus.

Les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer et les habitants de l’ensemble de l’Etat sont tenus de rester chez eux.

Cette mesure intervient après l’apparition de deux nouveaux cas en lien avec un foyer de coronavirus détecté dans un hôtel d’Adelaïde, où des personnes arrivant de l’étranger effectuaient leur quarantaine.

La ville totalisait ainsi mercredi 22 personnes contaminées.

Les mariages et les enterrements seront interdits et le port du masque rendu obligatoire en public dans cet État qui n’avait pas enregistré un nombre significatif de cas depuis avril.

“Nous frappons fort et tôt. Le temps presse et nous devons agir rapidement et fermement. Nous ne pouvons pas attendre de voir à quel point la situation va se dégrader”, a déclaré le Premier ministre de cet Etat, Steven Marshall.

Les vols internationaux à destination de la ville ont également été suspendus.

L’Australie dans son ensemble a plutôt bien réussi à contenir la pandémie, avec un peu plus de 27.700 cas et 907 décès enregistrés depuis l’apparition du virus.

