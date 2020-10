Baccalauréat : 38 cas positifs au coronavirus sur 321.000 candidats à l’examen régional

Le nombre total des candidats à l’examen régional de la première année du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020 a atteint plus de 321.000 élèves, a déclaré, jeudi, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, notant que sur cet effectif seuls 38 ont été testés positifs au Covid-19.

Assurant que l’examen s’est déroulé ce jeudi “dans des conditions spéciales”, M. Amzazi a souligné qu’un protocole médical strict a été mis en place afin de protéger la santé des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs mobilisés pour veiller sur le bon déroulement de cette épreuve nationale.

L’examen a été organisé en deux pôles distincts; un pôle de littérature et d’enseignement originel et professionnel (les 1er-2 octobre) avec 105.551 candidats, et un pôle scientifique et technique (du 2 octobre en après-midi au 3 octobre) avec 215.515 candidats, a précisé le ministre lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Les candidats des deux pôles n’ayant pas pu assister à l’examen pour une raison de force majeure auront le droit de le passer en session de rattrapage les 22 et 23 octobre, a-t-il ajouté.

Le ministre a par ailleurs salué les efforts consentis par le corps enseignant, les autorités locales, sanitaires et sécuritaires, le secteur de la Jeunesse et des Sports, ainsi que l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette importante épreuve nationale dans une conjoncture exceptionnelle, imposée par la pandémie de coronavirus.