Bank Of Africa au Forum Chine-Pays Arabes

La neuvième session de la conférence des hommes d’affaires sino-arabes et la septième session du symposium sur l’investissement se sont tenues à Beijing, le 6 avril courant.

A cette occasion, BANK OF AFRICA a été la seule banque arabe à prendre part à ce forum à travers sa filiale BANK OF AFRICA Shanghai Branch pour échanger autour du thème “Unir nos forces pour promouvoir une coopération économique et commerciale sino-arabe orientée vers l’avenir“.

La banque a pris la parole dans une table ronde parmi les 800 personnes participantes, dont des représentants du gouvernement, des hommes d’affaires et des représentants d’organisations internationales et régionales de Chine et des pays arabes.

Cette participation au forum Chine-Pays Arabes vient marquer la détermination du groupe BANK OF AFRICA à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour avancer dans la concrétisation des projets qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération Sino-Marocaine pour le développement économique du Royaume du Maroc et de l’ensemble du continent africain.