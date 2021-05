Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste pour commémorer l’expédition RA II

Le Groupe Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste pour commémorer la traversée qui a permis au grand explorateur norvégien, Thor Heyerdahl, il y a plus de 50 ans, de démontrer que les civilisations antiques des deux côtés de l’Atlantique auraient pu être en contact grâce aux bateaux en papyrus.

L’équipage de cette expédition qui a pris le départ de Safi pour débarquer sur les côtes de la Barbade aux Antilles, était composé de 8 hommes de différentes nationalités, dont un marocain.

→ Lire aussi : BARID AL-MAGHRIB ÉMET UN TIMBRE-POSTE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Aujourd’hui, Barid Al-Maghrib célèbre cet événement par l’émission spéciale d’un timbre-poste illustrant le bateau RA II sur les vagues de l’océan avec comme arrière-plan le port de Safi, point de départ de l’expédition. Ce timbre-poste enrichit, ainsi, les émissions spéciales sur la thématique dédiée aux explorateurs marocains et étrangers dont notamment Ibn Battûtah (en 1966, 1997 et 2004) et Antoine de Saint Exupéry (en 1994 et 2000), mais également celles consacrées à la ville de SAFI et son patrimoine.

On en cite la série de timbres-poste émise en 1986 qui illustre les empreintes de deux cachets Makhzen utilisés pour oblitérer les envois postaux à partir de la ville de Safi vers Marrakech, et la série de timbres-poste, émise en 2020, en commémoration du centenaire de la première école de céramique au Maroc, basée à Safi.