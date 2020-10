Barid Al-Maghrib lance un timbre-poste commémoratif du 90ème anniversaire de la Caisse Marocaine des Retraites

A l’occasion du 90ème anniversaire de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), le Groupe Barid Al-Maghrib a émis en partenariat avec la Caisse, le jeudi 01er octobre, un timbre-poste commémoratif.

La Caisse Marocaine des Retraites est un acteur principal du secteur de la retraite depuis 1930, avec plus de 2 millions d’affiliés actifs et pensionnés. La CMR est également un investisseur institutionnel majeur, avec un fonds de réserves de plus de 92 milliard de dirhams.

Par ce nouveau timbre-poste commémoratif, le Groupe Barid Al-Maghrib affirme sa volonté d’accompagnement des établissements et institutions nationales qui marquent le paysage socio-économique du Royaume.