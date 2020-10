Bartomeu: “Messi est la clé du nouveau projet du FC Barcelone”

Lionel Messi “est la clé du nouveau projet du FC Barcelone, initié depuis l’arrivée sur le banc catalan de l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman, a assuré, lundi, le président du club, Josep Maria Bartomeu.

“Quand j’ai entendu que Messi était en colère parce qu’il voulait quitter le club, on a essayé de lui expliquer à lui, à ses agents, à son entourage que le Barça ne peut pas le laisser partir, parce qu’il est le meilleur (joueur) du monde et parce que nous commençons un nouveau projet avec Koeman, avec de nouveaux joueurs, et Leo Messi est la clé de ce nouveau projet”, a déclaré Bartomeu en conférence de presse.

“Je comprends qu’il se soit fâché, mais on a besoin de Messi, on a besoin de lui à Barcelone”, a-t-il insisté émettant le souhait de voir la star argentine “terminer sa carrière au club”.

“Je l’ai toujours dit, et Leo Messi l’a lui-même dit à de nombreuses reprises, que son souhait était de prendre sa retraite ici”, a ajouté Bartomeu, estimant que c’est la meilleure option “y compris pour Leo Messi”.

( Avec MAP )