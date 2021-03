BCP : Lancement du 1er Gender Bond au ‎Maroc

Une première du genre au Maroc ! Le groupe BCP a eu une manière bien singulière pour ‎célébrer, cette année, la Journée Internationale des Droits des Femmes. En effet, à cette ‎occasion le groupe a annoncé le lancement d’une nouvelle solution de financement dédiée aux ‎femmes porteuses de projets, et ce dans le cadre du nouveau dispositif établi par l’AMMC.

Le Groupe va ainsi procéder à une émission obligataire subordonnée, labélisée «Gender ‎Bond». Et les fonds levés seront mis à la disposition de sa filiale Attawfiq Micro-Finance et ‎exclusivement destinés au financement des femmes entrepreneures et auto-entrepreneures. ‎Selon le groupe cette opération vise essentiellement à soutenir l’autonomisation des femmes.‎