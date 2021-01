Béni Mellal-Khénifra: Les équipes de déneigement mobilisées pour couvrir plus de 9300 KM

La Direction régionale de l’Equipement à Béni Mellal a intensifié les opérations de déneigement pour couvrir une surface de plus de 9300 KM après les importantes chutes de neige qui se sont abattues dernièrement sur la région.

Un total de 25 engins dont des chargeurs, des niveleuses, des tractopelles, et des camions d’entrave ont été déployés suite aux dernières chutes de neige enregistrées dans les provinces de Béni Mellal, Khénifra et Azilal, selon la Direction régionale de l’Equipement, du transport et de la logistique.

Une équipe de 76 cadres dont 11 ingénieurs, 13 techniciens et 52 assistants techniques a été mobilisée dans le cadre des opérations de déneigement, d’après la même source.

La région de Béni Mellal-Khénifra dispose d’un important réseau routier de 4296 km, dont 1136 km concernés directement par les chutes de neige pendant la période hivernale, ce qui représente 26% de l’ensemble du réseau routier de la région.

Parmi les axes routiers les plus touchés par le verglas, la route régionale n° 317 reliant El Ksiba à Imilchil, la route nationale n° 25 reliant Afourer et Bin El Ouidane, la route nationale n°23 reliant Damnat et Skoura et la route régionale n° 302 reliant Demnate et Zaouiat Ahensal.

Il s’agit également de la route nationale n° 8 reliant Khénifra et M’rirt, de la route régionale n° 3214 reliant Tizi Nisli et El Kebab, la Route régionale n° 7306 reliant Khénifra et Ajdir ainsi que la Route régionale n° 7308 reliant El Kebab et Krouchen.

La région dispose aussi de routes non classées comme celle reliant Moudj et Aseksi qui connaît d’importantes chutes de neige pendant l’hiver.

D’autre part, la Direction régionale de l’Equipement a entamé, depuis septembre, une série de réunions de coordination avec les directions provinciales pour discuter de la gestion de la période hivernale et des préparatifs destinés à faire face à la vague de chutes de neige.

Dans ce sens, un total de 19 barrières à neige ont été placées à titre préventif dans plusieurs zones menacées par le blocage de la circulation ou de difficulté de circulation pour éviter tout risque pour la sécurité des usagers de la route.

Par ailleurs, un programme d’intervention quotidien a été mis en place pour le déneigement des tronçons routiers perturbés en raison du verglas pendant la nuit et tôt le matin afin d’éviter les glissades conduisant à des accidents de la circulation.

(avec MAP)