Bitcoin: le PDG de Twitter et le rappeur Jay Z s’associent

Jack Dorsey, le PDG de Twitter, s’associe avec le rappeur et producteur Jay Z pour faire du Bitcoin “la monnaie d’Internet” grâce à un fonds de 500 bitcoins soit quelque 24 millions de dollars.

“Jay-Z et moi allons donner 500 bitcoins à nouvelle dotation nommée Btrust pour financer le développement du bitcoin, qui sera initialement concentré sur des équipes en Afrique et en Inde”, a annoncé Dorsey sur un Tweet. Le PDG a aussi précisé que Jay Z et lui ne donneront aucune directive à cette fiducie et qu’ils sont actuellement à la recherche de trois membres du conseil.

Le formulaire de candidature indique que la mission de Btrust est de “faire du bitcoin la devise d’internet”. Jack Dorsey, également co-fondateur de la société de paiement électronique Square, a toujours été un partisan de la cryptomonnaie à l’image de plusieurs grandes entreprises qui s’intéressent de plus en plus à cette nouvelle monnaie numérique.

Btrust est d’ailleurs le deuxième investissement majeur dans la cryptomonnaie annoncé cette semaine. Lundi, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et prévoit d’accepter la devise virtuelle comme moyen de paiement pour ses voitures.

