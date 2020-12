BMCE Capital Real Estate obtient l’agrément de son premier OPCI

La société de gestion d’actifs immobiliers de BMCE Capital, BMCE Capital Real Estate, a obtenu mardi de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) l’agrément de son premier Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) “Immo Fund of Africa”.

Cet OPCI revêt la forme d’une Société de placement immobilier à règles de fonctionnement allégées (SPI-RFA), indique le groupe dans un communiqué.

A travers la structuration de son 1er OPCI, BMCE Capital Real Estate, réaffirme son souhait de devenir un acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers au Maroc, selon la même source.

Et de rappeler que BMCE Capital Real Estate est agréée par l’AMMC pour l’exercice de l’activité de gestion d’OPCI pour compte de tiers. Elle a pour vocation d’accompagner ses clients (institutionnels, entreprises et personnes physiques) dans la création et la gestion d’OPCI ainsi que dans le conseil en investissement immobilier et la gestion locative de biens immeubles.

( Avec MAP )