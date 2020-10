Brésil: la communauté juive marocaine rend hommage au rôle de SM le Roi dans la promotion de la tolérance et du vivre ensemble

Des membres de la communauté juive marocaine établie au Brésil ont rendu un vibrant hommage au rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion des valeurs de tolérance, du vivre ensemble et de coexistence entre les différentes religions.

Les intervenants, jeudi lors d’une rencontre virtuelle, ont également salué la culture de cohabitation et de tolérance entre musulmans et juifs qui a toujours prévalu sous le règne et la protection des Souverains Alaouites, donnant lieu à un riche patrimoine civilisationnel que les juifs d’origine marocaine portent toujours fièrement dans leurs cœurs.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI a poursuivi sur le même chemin de Ses Glorieux Ancêtres et a veillé à consolider la protection des juifs marocains et à réhabiliter notre patrimoine hébraïque”, a indiqué, Shlomo Zekhry, membre de la “Communauté Shalom” au Brésil.

“Le climat de paix et l’épanouissement dont ont bénéficié, de tout temps, les juifs au Royaume, nous ont permis de contribuer activement au développement de notre pays et à son rayonnement international”, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP. “J’ai vécu avec ma famille côte à côte et en paix avec les musulmans, avec lesquels nous partagions la célébration des fêtes religieuses”, a ajouté M. Zekhry.

“C’est pour cette raison que les juifs marocains, aussi loin qu’ils soient de leur pays d’origine, restent attachés à leur identité et continuent d’affluer chaque année pour visiter le Maroc et renouveler ce socle identitaire avec la mère-patrie”, a-t-il indiqué.

Intervenant lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Maroc au Brésil, M. Nabil Adghoghi a affirmé que les juifs marocains qui ont migré vers d’autres pays comme le Brésil ont su préserver des liens indéfectibles avec leur pays et continuent de porter et de promouvoir de multiples expressions de la culture marocaine, précisant que des dizaines de milliers d’entre eux se rendent régulièrement dans la terre de leurs ancêtres, pour célébrer les fêtes religieuses et faire des pèlerinages.

Rappelant que la Constitution de 2011 souligne dans son préambule l’affluent hébraïque comme composante de l’identité nationale, M. Adghoghi a souligné que SM le Roi Mohammed VI entoure de Sa Haute Sollicitude les Marocains de confession juive et veille à la réhabilitation du patrimoine juif marocain, citant notamment la visite du Souverain à Bayt Dakira à Essaouira, un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine.

( Avec MAP )