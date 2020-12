Bruxelles et Londres vont poursuivre les négociations pour tenter de parvenir à un accord post-Brexit

Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) vont se poursuivre ces prochains jours, afin de tenter de parvenir à un accord post-Brexit, ont annoncé dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

“Nous avons chargé nos négociateurs de poursuivre les pourparlers et de voir si un accord peut même être conclu à ce stade tardif”, ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien téléphonique.

“Malgré l’épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais ont été dépassés à maintes reprises, nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire”, ont affirmé les deux responsables qui se donnent une nouvelle chance pour tenter d’éviter un “no deal” aux lourdes conséquences économiques pour les deux parties.

Après de longs mois de pourparlers, Européens et Britanniques peinent toujours à accorder leurs violons sur les modalités de leur relation future, notamment dans le domaine commercial.

Malgré les efforts déployés ces dernières semaines pour intensifier les négociations, les deux camps continuent de buter sur trois points majeurs : les conditions de concurrence équitable, la gouvernance et la pêche.

Faute d’accord d’ici la fin de la période de transition post-Brexit qui s’achève le 31 décembre, les échanges entre l’UE et le Royaume-Uni seraient régis par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), érigeant de nouvelles barrières commerciales et causant d’importants coûts pour les entreprises importatrices des deux côtés et des retards aux frontières.

Avec MAP