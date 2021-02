Campagne NASMAA : la MAP et la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds scellent un contrat de partenariat

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds ont signé, mardi à Rabat, un contrat de partenariat relatif à la promotion de la campagne NASMAA d’implants cochléaires qui débutera le vendredi 12 février à Marrakech.

Paraphé par le directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi et le directeur de la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds, El Houssaine Hsini, ce contrat de partenariat vise à assurer une large couverture médiatique au profit de la campagne NASMAA via une équipe dédiée à la couverture de l’événement, et prévoit également la production par la MAP, en tant que partenaire média, d’un film institutionnel consacré à ladite campagne.

Dans une déclaration à la chaîne d’information de la MAP (M24), M. Hsini a indiqué que ce partenariat revêt une grande importance car il permettra l’accompagnement médiatique du Programme national d’implantation cochléaire au profit des enfants sourds.

Initié en coopération avec le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille et le ministère de la Santé ainsi que l’Entraide nationale, ce Programme bénéficiera à plus de 800 enfants souffrant d’un handicap auditif, a-t-il précisé.

Créée en 1968 par le Lions Club Rabat Doyen, la Fondation Lalla Asmae pour Enfants Sourds est un établissement d’enseignement spécialisé, présidée par SAR la Princesse Lalla Asmae. La Fondation accueille des jeunes âgés de 2 à 18 ans souffrant de handicap auditif, auxquels elle propose une scolarité de la maternelle jusqu’au baccalauréat, technologique ou professionnel en fonction de leur projet personnalisé.