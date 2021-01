CHAN (Cameroun-2021) : Abdelkrim Baadi guéri du Covid-19

L’international marocain Abdelkrim Baadi, testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, est guéri, a indiqué vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à propos du défenseur qui prend part actuellement au Championnat d’Afrique des nations (Cameroun-2021).

Les résultats des tests effectués jeudi ont révélé que le joueur Abdekrim Baadi et le kinésithérapeute Abdellah Belahbib sont guéris du covid-19, a écrit la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Diagnostiqué positif il y a quelques jours, l’arrière droit de la Renaissance de Berkane a manqué la rencontre comptant pour la 3è journée de la compétition africaine qui s’est soldée par une victoire des Lions de l’Atlas face à l’Ouganda (5-2).

La sélection nationale affrontera la Zambie en quarts de finale dimanche (17h00 GMT +1), au stade “Réunification” de Douala.

Vendredi soir, les hommes de Lhoussine Ammouta ont poursuivi leurs préparatifs pour cette rencontre, selon le communiqué qui note que la séance d’entraînement, qui s’est déroulé sur la pelouse du stade Bepanda, a été focalisé sur l’aspect technico-tactique.

Les coéquipiers d’Ayoub El Kaabi ont validé leur billet pour les quarts en terminant en tête du groupe C avec 7 points, obtenus en deux victoires face respectivement au Togo (1-0) et à l’Ouganda (5-2) et un match nul face au Rwanda (0-0).

( Avec MAP )