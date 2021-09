Climat: L’ONU écarte tout report de la COP26

Prévue du 31 octobre au 12 novembre prochains à Glasgow en Écosse, la conférence des Nations Unies sur le climat COP26 ne sera pas reportée, a indiqué mardi un porte-parole de l’ONU, en réaction à des appels d’ONG internationales invoquant la pandémie de Covid-19.

“Nous comprenons et respectons les préoccupations exprimées par divers groupes” mais “pour l’instant, aucun changement n’est prévu“, a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq lors d’un point de presse à New York, en rappelant que “la communauté scientifique mondiale avait clairement indiqué que le changement climatique était désormais une urgence mondiale”.

“Seule une étape urgente et majeure dans l’action climatique peut maintenir les objectifs de l’Accord de Paris à portée de main et protéger les pays et les communautés les plus vulnérables contre l’aggravation des impacts climatiques“, a soutenu le porte-parole de l’ONU.

Mardi, le Réseau Action Climat (RAC), une alliance mondiale regroupant plus de 1 500 associations œuvrant pour le climat et l’environnement, a exhorté les organisateurs à reporter le sommet de la Cop26. Le Réseau a cité l’inégalité criante en matière de vaccination, l’augmentation des frais de voyage et d’hébergement et les taux élevés d’infection par le virus Covid-19 dans de nombreuses régions du monde.

Le RAC a fait valoir que la tenue d’un tel événement en personne exclurait de nombreux délégués gouvernementaux, militants et journalistes, en particulier issus de pays en développement figurant sur la “liste rouge Covid-19” du Royaume-Uni.

Tous les délégués de la Cop26 arrivant d’un pays figurant sur la liste rouge devront se soumettre à une quarantaine de cinq jours s’ils sont vaccinés et dix s’ils ne le sont pas.

( Avec MAP )