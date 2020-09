Coronavirus : plus de 30 millions de cas déclarés dans le monde

Plus de 30 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H45 GMT.

Au total, au moins 30.000.062 cas, dont 943.086 décès, ont été déclarés. Plus de la moitié des cas se situent aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil, les trois pays les plus touchés avec respectivement 6.650.570 cas (197.364 décès), 5.118.253 infections (83.198 morts) et 4.419.083 cas (134.106 décès).

Le rythme de la pandémie semble se stabiliser globalement à l’échelle mondiale, avec un million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet.

Il s’était écoulé 94 jours entre l’annonce du premier cas officiel en Chine et le recensement d’un millions d’infections dans le monde, puis 86 jours supplémentaires pour dépasser le cap des 10 millions de cas déclarés le 28 juin. Le nombre d’infections connues a triplé depuis, en un peu plus de deux mois et demi.

Après avoir été frappée en première par la pandémie de Covid-19, l’Asie est de nouveau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les sept derniers jours (742.286), dont plus de 8 sur 10 uniquement en Inde.

Suivent l’Amérique latine et les Caraïbes (493.120), l’Europe (327.524), le Canada et les Etats-Unis (273.339), le Moyen-Orient (111.986), l’Afrique (52.584) et l’Océanie (548).

Au total, derrière l’Amérique latine (8.484.443 dont 316.827 décès), l’Asie recensait 6.861.965 cas pour 120.334 morts, devant le Canada et les Etats-Unis (6.791.109, 206.602), l’Europe (4.700.387, 223.849) et le Moyen-Orient (1.750.232, 41.254). L’Afrique (1.381.036, 33.324), est le continent le moins touché après l’Océanie (30.890, 896). Sur ce continent, la moitié des cas a été enregistrée en Afrique du Sud (près de 654.000).

L’Inde est le pays ayant enregistré le plus de nouvelles contaminations sur la dernière semaine (650.231), devant les Etats-Unis (267.995), le Brésil (221.194), l’Argentine (76.719) et l’Espagne (70.981)

Le rythme de la progression du nombre de nouveaux cas augmente fortement au Royaume-Uni ces sept derniers jours (+39%), ainsi qu’au Canada (+22%). Il est également en hausse en France (+19%), au Brésil (+11%), aux Etats-Unis (+9%) et en Inde (+8%) alors qu’il a baissé en Italie (-2%).

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu’une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n’utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.

Avec AFP