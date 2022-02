Covid-19 : « 54% des Marocains sont contre la vaccination des enfants ….»

Après une campagne de vaccination des adultes presque réussie pour la première dose et moyennement pour la deuxième, les autorités sanitaires avaient décidé en août 2021 de lancer une campagne de vaccination pour les enfants de moins de 12 ans. Cette décision était pour le gouvernement de procéder à une rentrée scolaire normale. Mais, « 54% des Marocains était contre cette décision, selon une enquête menée par Sunergia et le journal l’Economiste.

En août 2021, le Maroc a entamé un programme de vaccination des écoliers dès l’âge de 12 ans. C’était à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, déjà repoussée d’une semaine. En cette période, le comité avait lancé une campagne de vaccination à grande échelle contre le le Covid-19 à partir du 31 août 2021.

La campagne de vaccination s’adressait ainsi à tous les enfants et jeunes des écoles publiques et privées ainsi que des écoles des missions étrangères. L’objectif déclaré par les autorités était de préserver le milieu scolaire contre les vagues de contamination, selon une déclaration conjointe du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Santé.

Lire aussi: Politique de vaccination : L’autre exception marocaine

La Commission a pris cette décision sur la base du rapport du Comité scientifique qui a recommandé la vaccination pour les enfants âgés de 12 à 17 ans pour protéger tous les citoyens face à la « résurgence des cas d’infection » dans cette tranche d’âge.

Le Comité avait estimé que la vaccination des 12-17 ans était une étape importante pour accélérer la réalisation de l’immunité collective grâce à l’utilisation des vaccins Sinopharm et Pfizer-BioNTech, dont l’efficacité dans ce groupe d’âge a été prouvée par l’expérience internationale. Toutefois, le Comité avait rappelé que cette vaccination doit « être effectuée volontairement et avec le consentement des parents et tuteurs des écoliers. »

Pour réussir cette campagne de vaccination pour les jeunes, les écoles avaient été sollicitées pour mettre en place les centres de vaccination pour les 12-17 ans. En termes d’objectif chiffré, le gouvernement tablait sur un nombre de 2,6 millions d’enfants et de jeunes.

Qu’en pensent les Marocains ?

Suite à cette campagne de vaccination destinée aux enfants, Sunergia et le journal l’Economiste ont lancé une enquête d’opinion des Marocains sur la vaccination des enfants de moins de 12 ans.

« Êtes-vous pour ou contre la vaccination contre Covid des enfants de moins de 12 ans? » ont posé les commanditaires de l’Enquête.

Dans l’analyse, les principaux « 54% des répondants sont contre la vaccination des enfants de moins de 12 ans contre Covid au Maroc. »

Dans le détail, les femmes, les jeunes âgés de moins de 34 ans et les citadins sont plus réticents face à cette vaccination. Par contre « 27% des Marocains sont favorables à la vaccination des enfants de moins de 12 ans contre Covid. », estime le rapport.

Malgré quelques réticences enregistrées dans les réseaux sociaux depuis l’annonce de cette décision, les autorités avaient immédiatement lancé un appel aux parents et tuteurs pour qu’ils accompagnent leurs enfants dans les écoles les plus proches afin qu’ils puissent recevoir la première dose du vaccin, protégeant ainsi la sécurité sanitaire de leurs familles et assurant de meilleures conditions d’apprentissage à la rentrée prochaine.

Ils ont rappelé au public que les mesures sanitaires prises par les autorités doivent être respectées afin d’éviter une aggravation de la situation épidémiologique. Depuis lors, il a été noté une baisse des cas de contaminations auprès de la population. Et l’effondrement du système sanitaire que craignaient serait sans effet.

Mouhamet NDIONGUE