Covid-19 : des leaders mondiaux appellent à un accès universel aux vaccins

Plusieurs dirigeants mondiaux, dont le Français Emmanuel Macron, le Sénégalais Macky Sall et le Canadien Justin Trudeau ont appelé jeudi à assurer un accès universel aux futurs vaccins et traitements contre le Covid-19.

“On ne gagnera pas contre le virus en abandonnant une partie de l’humanité”, a lancé le Chef de l’Etat français, qui intervenait comme de nombreux dirigeants lors du Forum de Paris pour la Paix.

Emmanuel Macron a rappelé le lancement fin avril de l'”Accélérateur ACT” avec l’OMS, le G20 ou encore le dispositif international Covax d’achat et de répartition des vaccins.

“Mais comment être sûr que tout le monde joue le jeu, qu’il n’y aura pas de comportements de passagers clandestins et qu’on produira suffisamment de doses pour les pays les plus pauvres, qui en ont le plus besoin ? Sinon cela renforcerait encore les inégalités”, s’est interrogé le président français.

“La communauté internationale doit s’assurer qu’un accès juste et équitable sera garanti pour procurer un vaccin à chacun”, a également demandé le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le président sénégalais Macky Sall a évoqué lui aussi une “nécessaire solidarité entre Etats” face à “une pandémie commune”.

D’autres dirigeants internationaux, comme la secrétaire générale de la Francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, ont aussi soutenu cette volonté de faire du vaccin un bien commun.

“Alors que la course au vaccin contre la Covid-19 continue, je me joins à l’appel à en faire un bien public mondial, accessible à tous, sans restrictions quelconques”, a-t-elle déclaré.

Selon les organisateurs du Forum de Paris sur la Paix, plus de 500 millions de dollars devraient être promis jeudi pour un dispositif visant à assurer à tous les pays un accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre le Covid-19.

Le Forum de Paris sur la paix, dont la 3ème édition s’est ouverte mercredi, réunit trois jours durant, le gotha mondial de la gouvernance en quête d’une réponse internationale à l’épidémie du Covid-19 et des perspectives de l’après-crise.

Dans le sillage d’une crise sanitaire sans précédent aux conséquences dramatiques, cet événement international de haut niveau donne la parole à des chefs d’État et de gouvernement, à des représentants nationaux et locaux, à des représentants d’organisations internationales et à des acteurs de la société civile afin de prospecter les meilleures solutions pour lutter contre la pandémie.

La course aux vaccins, la lutte contre la propagation du virus et la promotion d’un multilatéralisme qui a perdu beaucoup de vigueur seront au menu de ce rendez-vous international organisé cette année sous format entièrement en ligne en raison du contexte dicté par la recrudescence de l’épidémie du Covid-19.

