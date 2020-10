Covid-19: la progression de la pandémie a atteint “un moment critique”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti vendredi que la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus a atteint “un moment critique” et s’est inquiétée d’une progression exponentielle des cas dans de nombreux pays.

“Nous sommes à un moment critique de la pandémie, en particulier dans l’hémisphère nord”, a affirmé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève.

Il a indiqué que les prochains mois “vont être très difficiles”, relevant que “certains pays sont sur une piste dangereuse”.

“Un trop grand nombre de pays connaissent une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 et cela conduit maintenant à ce que les hôpitaux et les unités de soins intensifs soient proches ou aient dépassé leurs limites de capacité et nous ne sommes qu’en octobre”, a-t-il fait remarquer.

“Nous exhortons les dirigeants à prendre des mesures immédiates pour éviter de nouveaux décès inutiles, l’effondrement des services de santé essentiels et la fermeture des écoles”, a-t-il dit.

