Covid-19: Les mesures de précaution en vigueur ne subiront aucun changement durant les jours de l’Aid Al Fitr

Les mesures de précaution prises précédemment pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne subiront aucun changement durant les jours de l’Aïd Al Fitr, a annoncé, mercredi, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Intervenant lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a indiqué que l’ambiance que connaît le Royaume à l’occasion de l’Aid Al Fitr requiert davantage de prudence, soulignant que les mesures prises antérieurement aussi bien l’interdiction des déplacements nocturnes de 20H00 à 06H00 que le durcissement des déplacements inter-villes ne subiront aucun changement durant les jours de l’Aid.

Dans ce sens, le Chef du gouvernement a insisté sur l’importance extrême de protéger la santé des citoyennes et citoyens lors de la période de l’Aid afin que ces jours bénis soient une fête pour l’ensemble des Marocains, tout en épargnant au Royaume toute “surprise indésirable” due au relâchement dans le respect des mesures préventives.

M. El Otmani a précisé que les parties concernées vont continuer d’assurer le suivi de la situation et de recommander les mesures appropriées au moment opportun, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-Parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, mis en avant le progrès “important” enregistré dans la campagne nationale de vaccination anti-covid, tout en félicitant l’ensemble des corps sanitaire, sécuritaire et administratif qui veillent au bon déroulement de cette opération.

A l’occasion de l’Aid Al Fitr, M. El Otmani a exprimé ses félicitations et ses voeux à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain, l’illustre famille Royale, le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans les bienfaits, la santé et la stabilité.

Avec Map