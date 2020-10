Covid-19: l’UE dresse une liste des étapes clés pour un déploiement de vaccins efficaces et sûrs

La Commission européenne a présenté jeudi une liste des étapes clés que les États membres de l’UE doivent prendre en considération dans le cadre de leurs stratégies de vaccination contre le Covid-19 afin de préparer l’Union et ses citoyens à l’arrivée d’un vaccin sûr et efficace, ainsi que les groupes pour lesquels la vaccination devrait être envisagée en priorité.

“Un vaccin sûr et efficace constitue le meilleur moyen de vaincre le coronavirus et de retrouver une vie normale. Nous avons travaillé dur pour conclure des accords avec des entreprises pharmaceutiques et garantir l’accès aux doses futures. Nous devons désormais faire en sorte d’être pleinement préparés à déployer le vaccin, dès qu’il aura été découvert”, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

“Grâce à notre stratégie de vaccination, nous aidons les pays de l’UE à préparer leurs campagnes de vaccination: qui devrait être vacciné en priorité, comment assurer une répartition équitable et comment protéger les plus vulnérables. Si nous voulons que notre vaccination soit couronnée de succès, c’est maintenant qu’il faut se préparer”, a-t-elle ajouté.

Conformément à la stratégie de l’UE concernant les vaccins, la Commission européenne et les États membres veulent garantir la production de vaccins contre le coronavirus au moyen de contrats d’achat anticipé avec des producteurs de vaccins en Europe, rappelle la Commission. Elle relève, en outre, que tout vaccin devra être autorisé par l’Agence européenne des médicaments conformément aux normes habituelles en matière d’innocuité et d’efficacité.

“Les États membres devraient à présent commencer à élaborer une stratégie de vaccination commune en vue du déploiement de vaccins”, insiste l’exécutif européen.

La Commission européenne souligne, dans ce sens, que les États membres devraient, entre autres, garantir la capacité des services de vaccination de délivrer les vaccins contre le Covid-19, notamment une main-d’œuvre qualifiée ainsi que des dispositifs médicaux et des équipements de protection individuelle; un accès facile et financièrement abordable aux vaccins pour les populations cibles; et le déploiement de vaccins présentant des caractéristiques et des besoins de stockage et de transport différents, notamment en ce qui concerne la chaîne du froid.

D’après la même source, tous les États membres auront accès aux vaccins contre le Covid-19 en même temps, sur la base de la taille de la population. Le nombre total de doses de vaccin sera limité au cours des premières phases de déploiement et avant que la production ne puisse être augmentée.

Par ailleurs, l’exécutif européen propose des groupes prioritaires à envisager par les États membres une fois que des vaccins contre le Covid-19 seront disponibles, notamment les professionnels de la santé et les personnes travaillant dans les établissements de soins de longue durée; les personnes âgées de plus de 60 ans; les personnes dont l’état de santé les expose particulièrement à des risques; les travailleurs essentiels; les personnes qui ne peuvent pas limiter les contacts sociaux; et les groupes socio-économiques plus défavorisés.

Avec MAP