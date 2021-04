Covid-19 : une manifestation des “anti-masques” interdite en France

Une manifestation des “anti-masques”, prévue ce dimanche à Annecy dans le Sud-est de la France, a été interdite, mercredi, par les autorités locales car elle présente un “risque de transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus” du Covid-19.

Le préfet de Haute-Savoie a annoncé par arrêté l’interdiction de ce rassemblement baptisé “En mouvement pour les libertés”, a indiqué la préfecture du département dans un communiqué.

“Si la liberté de manifester ou de se réunir est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés, elle doit cependant être conciliée avec la protection du droit à la santé et le maintien de l’ordre public”, a justifié le préfet du département, Pierre Lambert, cité dans ce communiqué.

“Or, lors des précédentes manifestations de ce collectif, le refus ostensible et systématique de la distanciation sociale, des gestes barrières et du port du masque, par les organisateurs et les participants a été constaté, constituant ainsi un vrai risque sanitaire”, a-t-il ajouté.

Selon le préfet, la tenue de ce nouveau rassemblement, qui a été déclaré en préfecture depuis le 16 avril dernier, “présenterait un risque de transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus, compte tenu du brassage de population”.

Le 22 mars dernier, environ un millier de personnes s’étaient rassemblées autour du lac d’Annecy pour réclamer un allègement des mesures sanitaires.

Selon des sources gouvernementales citées par les médias du pays, les restrictions de circulation mises en place en France, dans le cadre des mesures de freinage contre l’épidémie du Covid-19, ne seront pas prolongées au-delà du 3 mai. L’exécutif prévoit également d’alléger le couvre-feu et de rouvrir à partir de mi-mai les terrasses, commerces non alimentaires et lieux de culture, avec des jauges réduites à compter du 17 mai.

De nombreux lieux culturels pourraient être concernés par la réouverture. Outre les musées, les médias évoquent même cinémas et théâtres avec une jauge de 35% de leur capacité d’accueil.

Les modalités de la réouverture et de l’allègement des restrictions devront être annoncées par le chef de l’Etat, selon les mêmes sources gouvernementales.

Emmanuel Macron avait annoncé le 31 mars, pour quatre semaines à partir du 3 avril, un couvre-feu à 19H00 dans tout l’Hexagone, la limitation des déplacements à 10 km du domicile sauf motif impérieux, l’interdiction des déplacements inter-régionaux ainsi que le recours systématique au télétravail et la fermeture des écoles, afin de lutter contre la 3ème vague épidémique.

Selon les derniers chiffres de l’Agence Santé publique France, 101.597 personnes ont succombé au Covid-19 depuis l’apparition de la pandémie, tandis que 12.766.311 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-coronavirus.

( Avec MAP )