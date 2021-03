Création de 5 établissements universitaires dans la région Marrakech- Safi entre 2021 et 2023 (M. Ouaouicha)

Le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Driss Ouaouicha a annoncé, vendredi à Marrakech, la création de cinq établissements universitaires dans la région Marrakech-Safi entre 2021 et 2023.

“Dans le cadre des efforts visant à élargir l’offre de l’enseignement supérieur dans la province d’El Kélaâ des Sraghna, les travaux de construction et d’équipement de l’École Supérieure de Technologie (EST) de la ville seront achevés au cours de l’année en cours”, a précisé M. Ouaouicha, qui s’exprimait lors de la rencontre régionale de coordination et de suivi de la déclinaison des projets de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Au cours de l’année 2022, une Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) sera construite à El Kélaâ des Sraghna, alors que les travaux de construction de l’Ecole Supérieure des Arts, de l’Ingénierie Culturelle et des Métiers de l’Evénementiel à Essaouira, de la Faculté des Sciences Appliquées à Chichaoua et de la Faculté des Sciences Appliquées à Benguérir seront lancés en 2023″, a relevé le ministre.

Et d’ajouter que d’autres projets, qui devraient contribuer à la diversification de l’offre universitaire dans la région, seront planifiés au-delà de l’année 2023, notamment, l’Institut des Sciences du Sport à Marrakech, l’Ecole Supérieure de Gouvernance et de Gestion territoriale à Marrakech, et le Complexe Universitaire Ecologique à Tamansourt.

Présidée par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd Amzazi, la réunion régionale de concertation avait pour objectif de renforcer la mobilisation et la communication avec les acteurs régionaux et les partenaires du système éducatif pour consolider leur adhésion au processus de réforme en cours.

En marge de cette rencontre, M. Amzazi a présidé la cérémonie de signature de neuf conventions de partenariat entre le ministère, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi, l’Université Cadi Ayyad, des conseils élus, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’ambassade d’Espagne à Rabat et les représentants des associations de l’enseignement privé et ce, dans le cadre de l’ouverture sur tous les intervenants et institutions au niveau régional et de la consécration de sa place de choix dans le domaine des partenariats et de la mobilisation autour de l’école.

Ont notamment pris part à cette rencontre, les gouverneurs des provinces de la région (par vidéo-conférence), les présidents des conseils des préfectures et provinces, les élus, les représentants des associations des parents et tuteurs d’élèves, le président de l’Université Cadi Ayyad, le directeur de l’AREF, le délégué régional de la formation professionnelle, le directeur régional de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, les doyens et directeurs des établissements universitaires ainsi que les directeurs provinciaux de l’éducation nationale.

Avec MAP