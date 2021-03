Crime organisé : ‎Session de formation sur les mécanismes de coopération judiciaire internationale ‎

A l’initiative de la Présidence du Ministère public, en partenariat avec le Projet de lutte contre ‎le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (CT MENA), une session de formation ‎autour des mécanismes de coopération judiciaire internationale dans la lutte contre le crime ‎organisé se tient, jusqu’au 3 mars à Marrakech.

Cette formation a pour objectif de permettre aux juges du Ministère public une meilleure ‎exploitation des mécanismes de coopération judiciaire internationale et de mettre en exergue ‎les efforts déployés par le Royaume du Maroc et les autres pays participants dans le domaine ‎de la coopération judiciaire formelle et informelle.

Selon la Présidence du Ministère public, cette session connaît la participation de plus de 70 ‎bénéficiaires, majoritairement via la technologie de vidéoconférence, dont des juges du ‎Ministère public marocain et des experts de la Direction Générale de la Sûreté Nationale ‎‎(DGSN), de la direction de la police judiciaire et du Bureau central national d’Interpol à ‎Rabat.

Côté européen, cette formation est marquée par la participation d’experts de haut niveau dans ‎le domaine de la coopération judiciaire internationale représentant l’Espagne, l’Allemagne, les ‎Pays-Bas et la France, ainsi que du réseau “Eurojust”, en plus des juges de liaison étrangers au ‎Maroc et leurs homologues marocains en France, en Espagne, en Belgique et en Italie.‎