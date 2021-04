Dans un forfait d’hostilité, deux inconnus arrachent le drapeau de la façade de l’ambassade du Maroc à Berlin

Quelques trois mois tout juste après un incident presque similaire, survenu devant un consulat du Maroc dans une petite ville des Pays Bas, Utrecht, voilà que le siège de l’ambassade de notre pays à Berlin, vient de subir un nouveau grave outrage. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, des individus portant des cagoules, munis d’une échelle, se sont hissé sur la façade de l’entrée du bâtiment de l’ambassade du Royaume et ont arraché le drapeau du Maroc pour le jeter par terre avant de le piétiner.

Ce geste de lâcheté était accompagné de vociférations et de cris, genre « Vive le peuple », exécuté impunément sans que la police allemande et les forces de sécurité, censées pourtant veiller sur les bâtiments diplomatiques, soient intervenues un tant soit peu. Les malfaiteurs ont pris le temps d’accomplir leur forfait sans s’inquiéter, outrageant ainsi gravement le plus précieux symbole d’un Etat souverain , à savoir le drapeau national pour lequel se sont sacrifiés et continuent de se sacrifier des millions de Marocains et de le défendre.

C’est le cas notamment d’un ressortissant marocain qui, assistant à cette ignominieuse scène de mépris et de haine , prenant son courage à deux mains, a jeté toutes ses forces contre les traîtres en question. Il a ramassé par terre le drapeau avant qu’il ne soit piétiné par eux et en est presque venu à un affrontement physique . Un seul homme donc contre tout un groupe débarqué à bord d’une Posrche Cayenne de couleur noire et dont le coffre regorgeait de banderoles hostiles à notre pays qu’ils s’apprêtaient à brandir sur la façade de l’immeuble. La scène était d’autant plus publique, qu’elle s’est déroulée sous les yeux des gardiens et de la police fédérale. Elle nous interpelle si gravement : comment un quartier résidentiel – diplomatique s’entend – peut être isolé à ce point , pourquoi les forces de sécurité allemandes , pourtant connues pour leur efficacité et leur diligence, ont-elles assisté passivement et presque complices à cette violation flagrante de notre institution diplomatique ?

Les traîtres en question ont été confrontés à la résistance d’un patriote marocain qui n’avait pas de mots assez durs et une admirable audace pour les chasser. L’échange de mots entre lui et les agresseurs nous laisse entendre, que leur accent est à coup sûr celui de quelques ressortissants rifains marginalisés et irresponsables. La question est désormais de nouveau posée : l’Allemagne confirme-elle notre inquiétude qu’elle devient le réceptacle et le fief des groupes terroristes ?