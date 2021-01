Diplomatie culinaire : En 2021, ça sera à Paris

Le festival de la diplomatie culinaire prévu du 1er au 3 avril 2021, soufflera sa 5ème bougie, cette fois-ci, à Paris, nous apprend, Bachir Ayad, président du Festival de la diplomatie culinaire et ambassadeur de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires.

Cette cinquième édition (1ère à Paris), avec le soutien de deux parrains de cette nouvelle édition Kamal Rahal, président de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires et Jean Marc Mompach, président de l’Académie Nationale de Cuisine, prévoit la participation de grands chefs marocains et français, cuisiniers et pâtissiers, qui rivaliseront tous à donner le meilleur d’eux-mêmes pour présenter les meilleurs plats séducteurs des papilles, à travers des mixages d’ingrédients, d’épices et d’arômes.

Selon Ayad, il n’y a de meilleures manières pour faire une promotion permettant de redorer l’image touristique du Maroc qu’à travers sa gastronomie et son savoir-faire culinaire. C’est ce qu’on appelle de la diplomatie parallèle. Celle-ci consiste, en effet, à militer pour mettre en valeur la place privilégiée de la gastronomie marocaine au niveau international.

Et le président du Festival de la Diplomatie culinaire, d’ajouter que l’objectif est également de réunir en un seul lieu la diplomatie, les Institutions, les Offices du Tourisme, le monde de l’édition, le journalisme et les principaux auteurs du secteur. Ils seront ainsi plus de 50 pays à être représentés via leurs ambassades et consulats pour des démonstrations, grande scène culinaire, et conférences axées sur les thèmes de la gastro-diplomatie, la transmission entre les générations et les principaux moteurs des échanges internationaux qui seront au programme de cette édition spéciale de la diplomatie culinaire.

Cet événement, qui se présente comme un rendez-vous inédit du goût, de la créativité, de l’excellence et aussi comme une occasion de rencontres et d’échanges entre les Chefs des deux rives de la Méditerranée a un autre point fort qui est l’hommage rendu à la région de l’Oriental en en faisant l’invité d’honneur. Ainsi, l’objectif principal du festival est le développement du tourisme dans cette Région et la promotion des potentialités touristiques inexploitées, après la récession remarquable qu´a connue ce secteur dans l’Oriental, durant ces dernières années.

Le grand souhait est aussi de faire de ce festival un rendez-vous incontournable pour les Marocains Résidents en France et en Europe, natifs de la Région de l´Oriental, une occasion de les impliquer indirectement dans les chantiers de développement de cette Région riche, rassemblant montagne, mer et désert et qui était, depuis toujours, un exemple d´unité et de patriotisme, faisant preuve d´ouverture, de convivialité, d’hospitalité hors pair et de coexistence.