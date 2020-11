Driss Mrabet, nouvel entraîneur de l’IRT pour trois saisons

Le Club de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT), section football, a annoncé, jeudi soir, avoir signé un contrat avec l’entraîneur Driss Mrabet pour prendre les commandes de l’équipe durant les trois prochaines saisons.

Il s’agit de la deuxième fois que le coach Mrabet dirige le banc technique de la formation tangéroise, après l’avoir conduite au succès lors de la saison 2017-2018, où elle a remporté son premier sacre de l’histoire du club.

Le club a précisé, dans un communiqué, que “le bureau dirigeant a préféré s’attacher les services de Driss Mrabet, bien qu’il ait reçu les candidatures de plusieurs entraîneurs qui avaient déposé leurs CV auprès de l’administration”.

L’Ittihad de Tanger avait annoncé le 15 octobre la signature d’un contrat avec le cadre national Driss Mrabet pour occuper le poste de directeur technique et manager général de l’équipe.

Le club continue de renforcer les rangs de l’équipe en s’attachant les services de joueurs marocains et étrangers, et ce en renouvelant les contrats des joueurs Hatim El Ouahabi pour quatre saisons et Noaman Aarab pour trois ans, ainsi que ceux des gardiens de but Hicham El Mejhed et Tarik Aoutah pour trois saisons.

Il avait aussi signé des contrats pour trois saisons avec l’attaquant gabonais, Axel Meye, et le défenseur Hakim Aklidou, en provenance du Chabab Rif Al Hoceima.

( Avec MAP )