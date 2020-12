Education nationale: Lancement de “TelmidTICE”, application mobile pour l’enseignement à distance

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé le lancement de l’application mobile pour l’enseignement à distance “TelmidTICE”, dans le contexte de propagation de la pandémie Covid-19.

Cette application a pour but d’assurer une réussite pédagogique continue et pérenne aux apprenants et élèves à travers un mécanisme d’enseignement à distance, conformément aux souhaits exprimés par les parents d’élèves et tuteurs, a indiqué le ministère dans un communiqué, notant que cette application aspire à garantir aux apprenant un parcours scolaire sûr, tout en préservant leur sécurité sanitaire à la lumière de la Covid-19.

Cette nouvelle application a été élaborée par le ministère en partenariat avec l’école de coding nouvelle génération 1337 et l’université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec le soutien de l’Office chérifien des phosphates, note la même source, affirmant qu’elle a pour objectif aussi la poursuite du processus de l’enseignement à distance et le renforcement de ce modèle éducatif à la lumière de la pandémie de Covid-19, qui consiste à diffuser des leçons sur les chaînes de télévision nationales et plateformes numériques ou encore via des classes virtuelles, en raison de son efficacité et de sa rapidité dans la transmission et le partage des connaissances éducatives.

Cette application, accessible gratuitement sur smartphone, contient des leçons de différentes matières, niveaux et branches d’étude, permettant ainsi aux apprenants de suivre leurs cours facilement et de manière prolongée, selon le temps et le lieu qui leurs correspondent ainsi qu’à leurs parents.

En outre, cette application est conçue selon les langues et systèmes les plus largement répandus sur les smartphones. Elle se caractérise par une facilité d’installation, une compatibilité et une utilisabilité sur divers systèmes téléphonique (Android, Harmony OS, IOS), ainsi qu’une navigation et un suivi fluides et faciles, en incluant l’indexation intelligente pouvant permettre aux apprenants d’acquérir plus facilement les connaissances d’apprentissage tout en disposant de fonctionnalités de partage et de mise à jour continue permettant aux utilisateurs de communiquer instantanément et de partager les diverses leçons.

Cette application peut être téléchargée depuis AppGallery, Google Play et l’App Store.

( Avec MAP )