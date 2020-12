El Guerguarat: Les conseils élus réitèrent leur adhésion totale aux efforts du Royaume pour défendre son intégrité territoriale

Les présidents et membres des bureaux exécutifs des associations des conseils élus au Maroc, en visite samedi dans la zone d’El Guerguarat, au Sahara marocain, ont réitéré leur adhésion totale et permanente aux efforts du Royaume pour défendre son intégrité territoriale et ses droits légitimes.

Ces conseils, qui comprennent l’Association des régions du Maroc (ARM), l’Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP) et l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), ont exprimé leur mobilisation, avec toutes les forces vives de la nation, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué conjoint lu à cette occasion par le président de l’AMPCC, Mohamed Boudra, ces trois instances élues ont réitéré leur soutien total à l’intervention des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, qui s’est déroulée dans le strict respect de la légalité internationale.

Ces associations se sont félicitées également des positions des pays frères et amis en soutien à la première cause nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans ce contexte, elles ont salué la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et celle d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla, exprimant leur gratitude et reconnaissance pour cette prise de position historique, tout en se félicitant des autres décisions successives des pays frères et amis d’ouvrir de consulats de leurs pays à Laâyoune.

Ces associations ont aussi réitéré l’implication de tous les élus locaux des collectivités territoriales dans la mobilisation nationale pour défendre le Sahara marocain, à travers toutes les voies juridiques et dans le cadre de la diplomatie parallèle, en vue de mettre en échec toutes les actes hostiles et illégaux visant le Royaume par la bande du “polisario” et ses soutiens.

En outre, elles ont salué les réalisations accomplies et les projets de développement dans les provinces du Sud du Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi, ayant permis d’ériger la région du Sahara en un pôle socio-économique africain et un trait d’union entre l’Afrique et l’Europe.