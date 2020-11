Élargissement de l’accès à khadamaty pour l’obtention de l’attestation de handicap

Le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille a annoncé qu’il sera procédé à l’élargissement de l’accès à la plateforme numérique pour l’obtention de l’attestation de handicap, pour inclure 20 centres d’orientation et d’aide supplémentaires et ce, à partir de 3 décembre, qui coïncide avec la journée mondiale pour les personnes en situation de handicap.

L’élargissement de l’accès à cette plateforme numérique (khadamaty.social.gov.ma) vise à rapprocher ce service et à faire en sorte que le plus grand nombre de personnes handicapées puissent en bénéficier, indique le ministère dans un communiqué.

Par ailleurs, le ministère a rappelé qu’il a travaillé en coopération avec l’Entraide nationale pour créer une plateforme numérique pour l’obtention d’une attestation de handicap depuis juillet 2020, relevant que 26 centres ont été mobilisés pour orienter et aider les personnes handicapées.

La mise en œuvre de ce programme traduit les objectifs définis par le programme gouvernemental, visant à adopter l’administration numérique et la gestion axée sur les résultats ainsi qu’à améliorer la qualité des services publics et de les rapprocher des citoyens, poursuit la même source. Ce programme s’inscrit, également, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique inclusive et du plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Avec MAP