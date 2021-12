Emirates optimiste pour 2022 en dépit du variant Omicron

La compagnie aérienne Emirates, l’une des plus importantes au monde, a affirmé jeudi envisager 2022 avec « optimisme » malgré le net rebond épidémique à travers le monde.

« Malgré la récente montée en puissance du variant Omicron et le léger ralentissement qu’il a entraîné sur notre réseau, nous abordons 2022 avec optimisme« , a déclaré le PDG de la compagnie, Cheikh Ahmed Ben Saïd Al-Maktoum.

« Nous avons créé une belle dynamique cette année et nous nous attendons à ce que la croissance s’accélère en 2022« , a-t-il ajouté dans un communiqué de la compagnie basée à Dubaï.

Dubaï avait été l’une des premières grandes destinations à ouvrir ses portes aux touristes étrangers à l’été 2020, avec peu de restrictions sanitaires en place puis une campagne de vaccination parmi les plus rapides au monde.

Son exposition universelle a attiré des millions de visites depuis octobre. Et son aéroport, l’un des plus fréquentés au monde, avait annoncé mi-décembre fonctionner à pleine capacité pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.

Selon Emirates, près d’un million de voyageurs sont attendus au départ et à l’arrivée à l’aéroport de Dubaï lors de « la période de pointe » du Nouvel an, soit entre jeudi et le 10 janvier 2022.

(Avec MAP)