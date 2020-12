En visite au poste frontalier El Guerguerat, l’équipe de l’Académie de l’Éducation de la Région Dakhla, victime d’un accident de la route

Une équipe de l’académie de l’éducation de la région de Dakhla Oued Eddahab, chargée de la couverture interne de la visite effectuée par les Ministres Saaid Amzazi et Driss Ouaouicha et les responsables centraux et régionaux du Ministère au poste frontalier El Guerguerat, a été victime d’un accident de la route le samedi 19 décembre 2020 sur la route du retour à Dakhla.

L’accident a eu lieu à 40 km de la commune d’Al Argoub et n’a occasionné que des blessures légères. Les 5 victimes ont été transportées à l’hôpital Hassan II à Dakhla où elles ont reçu les soins nécessaires, 4 d’entre elles ont quitté l’hôpital hier soir et la 5e reçoit toujours les soins nécessaires.

La directrice de l’AREF saisit cette occasion pour exprimer ces vifs remerciements à M. Saaid AMZAZI et à tous les responsables du Ministère pour le soutien apporté aux victimes et à l’AREF. Elle remercie également tout le staff médical de l’hôpital Hassan II de Dakhla pour tous les efforts déployés et souhaite un prompt rétablissement aux victimes.