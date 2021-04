Evènements en Jordanie: Une enquête est en cours conformément à la loi pour garantir la justice et la transparence

Le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie a affirmé, mercredi, que les évènements qu’a connus le royaume, récemment, font l’objet d’une enquête menée conformément à la loi pour garantir la justice et la transparence.

Dans une lettre adressée au peuple concernant les derniers évènements, le Souverain jordanien a précisé qu’ils “font l’objet d’une enquête menée conformément à la loi”, soulignant que ses conclusions seront traitées par les institutions de l’Etat de manière à garantir la justice et la transparence.

“Les prochaines étapes seront conditionnées par le critère qui régit toutes nos décisions, celui de l’intérêt de la patrie et du peuple”, a-t-il relevé, soulignant que la sédition a été dominée afin que la Jordanie reste sécurisée, stable et forte grâce à la détermination et à la cohésion des Jordaniens.

La Jordanie est habituée à faire face et à vaincre tous les défis, a relevé le Roi Abdallah II, notant qu’à “travers l’histoire le pays a mis en échec toutes les visées qui ont essayé de l’atteindre, néanmoins il en est sortie plus fort et plus uni”.

“Le défi de ces derniers jours n’a pas été le plus difficile ou le plus dangereux pour la stabilité du pays, mais il a été le plus pénible pour moi, parce que les parties impliquées dans cette sédition étaient de l’intérieur et de l’extérieur”, a-t-il poursuivi.

“Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti comme choc, douleur et colère en tant que frère et tuteur de la famille hachémite et en tant que dirigeant de ce peuple cher”, a-t-il dit, insistant que “la sécurité et la stabilité de la Jordanie sont prioritaires et il était nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour les assurer”.

Samedi dernier, plusieurs personnalités politiques ont été interpellées par les services jordaniens pour des raisons sécuritaires, après avoir détecté des interventions et des contacts avec des parties étrangères visant à porter atteinte à la sécurité de la Jordanie.

( Avec MAP )