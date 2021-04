Exposition : Luc Lavandier à Dar Souiri

L’Espace emblématique «Dar Souiri», à Essaouira, accueille jusqu’au 10 avril, les œuvres singulières de l’artiste et dessinateur français, Luc Lavandier dans le cadre d’une exposition inédite.

Initiée sous le thème «Hamdoulilah», cette exposition se veut, en effet, une invitation à l’adresse des passionnés de l’art du dessin pour une plongée exceptionnelle dans l’univers personnel et sans frontières de Luc Lavandier, afin d’admirer le style créatif et le travail original propre à cet artiste, né le 29 septembre 1965 à Bourges, et établi depuis six années dans la Cité des Alizés.

Organisée par l’Association Essaouira-Mogador, cette manifestation met ainsi à l’honneur une collection de dessins réalisés avec délicatesse à l’encre de Chine par Lavandier qui a plusieurs cordes à son arc. Il est également écrivain et ancien acteur de cinéma et de télévision.

Ces dessins en noir et blanc, qui trônent sur les cimaises de la salle d’exposition « Tayeb Seddiki », offrent aux visiteurs l’opportunité de partir à la découverte du monde imaginaire de cet autodidacte passionné et très inspiré, ainsi que la joie d’apprécier, à sa juste valeur, la grande minutie et dextérité, la sensibilité créative et la subtilité expressive de cet artiste qui porte un grand soin au moindre détail lors de la réalisation de chacun de ses extraordinaires croquis.