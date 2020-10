Fès : interpellation d’un individu pour escroquerie et usurpation d’identité réglementée par la loi

Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, en coordination avec leurs collègues du service provincial de la police judiciaire de la même ville, ont interpellé, samedi, un individu objet de plusieurs avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation d’identité réglementée par la loi.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, le suspect, un homme de 51 ans aux nombreux antécédents judiciaires pour constitution d’une bande criminelle à des fins d’escroquerie, a usurpé les qualités et les identités de hauts fonctionnaires de la justice en vue d’établir des contacts avec des responsables sécuritaires et territoriaux et leur donner des instructions professionnelles fictives, au profit de personnes qui font l’objet actuellement de recherches pour les identifier et déterminer l’étendue de leur implication dans cette activité criminelle, indique dimanche la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué. Les recherches et investigations menées par les services de la police judiciaire ont permis l’identification du suspect et son interpellation au quartier Narjis à Fès, avant que les opérations de fouille de la maison de ce dernier dans le même quartier n’aboutissent à la saisie d’un ensemble de documents administratifs, de téléphones portables, de puces et des clés USB, qui font actuellement l’objet d’expertises en vue de déterminer leur contenu et la nature de leur utilisation dans cette activité criminelle, précise la même source.

(Avec MAP)