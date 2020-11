Fête de l’Indépendance : célébration d’une date phare dans l’édification du Maroc moderne

Le peuple marocain célèbre ce mercredi, dans la joie et la fierté, le 65e anniversaire de la fête de l’Indépendance, une date indélébile et phare dans l’édification du Maroc moderne et qui commémore l’illustre discours du père de la Nation, feu Sa Majesté Mohammed V, annonçant la fin du protectorat et la libération de la Patrie.

Gravée dans les annales de l’histoire du Royaume, cette immuable épopée demeurera, à jamais, le moment idoine pour rendre hommage au Trône alaouite et à son peuple soudé derrière son Souverain, ainsi qu’à leurs inlassables efforts dans la lutte ininterrompue pour s’extirper du joug du colonialisme et instaurer un État de droit uni et indépendant.

La sempiternelle symbiose entre le Trône et son peuple était telle que les visées fourbes et déloyales du colonisateur, qui croyait malencontreusement pouvoir triompher en exilant le symbole de la Nation feu SM Mohammed V et la famille royale, n’y ont pas résisté.

“Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l’avènement de la liberté et de l’indépendance”, déclara le regretté Souverain le 18 novembre 1955 à son retour d’exil, en compagnie de la famille royale. “Nous sommes passés de la bataille du petit Jihad à celle du grand Jihad”, poursuivit le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef.

Véritable feuille de route, ce premier discours de l’Indépendance prononcé par feu SM Mohammed V devant un peuple en liesse, est le navire-amiral de l’engagement de la Nation dans le processus de construction d’un Maroc moderne et libre, tant et si bien que les efforts du peuple dans le processus d’édification nationale ont été confortés par la vision sage et clairvoyante de Feu SM Hassan II, qui a posé les jalons de la démocratie, du pluralisme politique et du libéralisme économique.

Il s’en est ensuivi le parachèvement avec doigté de l’unité territoriale, en l’occurrence la récupération de Sidi Ifni en 1969, des provinces du Sud après l’organisation de la glorieuse Marche verte en 1975 et ensuite de la province d’Oued Eddahab le 14 août 1979.

Chemin faisant, la promptitude dans la mise en place des piliers de la modernisation économique du Royaume et la consécration des valeurs de citoyenneté et de l’État de droit et d’institutions vit le jour sous le leadership perspicace de SM le Roi Mohammed VI, digne successeur de Feu SM Hassan II et Feu SM Mohammed V.

En effet, depuis Son intronisation, le Souverain n’a eu de cesse d’œuvrer pour hisser le Maroc parmi les grandes nations dans un cadre d’harmonie et de cohésion entre les différentes forces vives de la société, afin de relever les moult défis du 3ème millénaire et renforcer la dynamique du Royaume en tant que partenaire fiable au niveau international.

Les infrastructures érigées depuis l’accession du Monarque au glorieux Trône, tels que le Port Tanger Med et la station solaire Noor, ainsi que les plans stratégiques lancés sous Sa sage conduite à l’instar de l’Initiative nationale pour le développement humain ou le plan Maroc Vert, témoignent de la forte et résiliente détermination de SM le Roi et son peuple fidèle à faire du développement le corollaire du Maroc d’aujourd’hui et de demain.

Les liens séculaires et inaltérables de communion et d’harmonie entre le Trône et le peuple marocains ne cessent de s’affermir sous le règne de SM le Roi, en faveur de la sauvegarde et la consolidation des acquis nationaux obtenus grâce à la vision royale judicieuse et proactive.

La question de l’intégrité territoriale du Royaume se trouve, à juste titre, au centre des efforts de SM le Roi, notamment à travers la proposition d’octroyer une large autonomie aux provinces du Sud, sous la souveraineté marocaine.

En célébrant, comme à l’accoutumée, ce glorieux anniversaire dans la fierté et la joie, le peuple marocain corrobore sa conviction irréfragable d’adhésion totale et de soutien intransigeant aux efforts déployés pour préserver l’intégrité territoriale du Royaume, et conforter sa position singulière en tant que pays pourvoyeur de paix et de stabilité dans la région.

