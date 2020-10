Flambée de Covid-19: New York ferme les écoles dans plusieurs quartiers

La ville de New York a décidé de fermer, à partir de mardi, les écoles publiques et privées dans neuf quartiers dans les arrondissements du Queens et Brooklyn, confrontés à une résurgence de cas de Covid-19.

Ces nouvelles fermetures, décidées par le maire Bill de Blasio et autorisées par le gouverneur Andrew Cuomo, interviennent quelques semaines seulement après le retour des élèves aux bancs des classes suite à plusieurs mois d’interruption causée par la pandémie.

Douze autres quartiers du Queens et Brooklyn risquent aussi de voir leurs écoles fermées en raison d’une augmentation des cas d’infection, mais ils n’ont pas encore atteint le seuil critique de 7 jours consécutifs avec un taux de positivité au virus de 3% ou plus.

Le maire de Blasio veut aussi fermer les commerces non-essentiels dans ces quartiers, une décision non encore autorisée par le gouverneur de l’Etat, à qui revient le dernier mot à cet égard.

Les neuf quartiers concernés représentent un quart des nouveaux cas de Covid-19 recensés dans toute la ville au cours des deux dernières semaines, bien qu’ils n’abritent que 7,4% de la population de cette mégapole de 8,6 millions d’habitants.

Les infections ont déjà commencé à s’étendre aux quartiers voisins, faisant que douze autres zones sont maintenant sur la liste de surveillance de la ville.

New York était l’épicentre de la pandémie du coronavirus aux Etats-Unis en mars et avril derniers, avec un lourd bilan humain, mais a réussi au cours de l’été à renverser la tendance et amorcer une réouverture en douceur de son économie. Mais cette mégapole de plus de 8 millions d’habitants se voit confrontée, à l’approche de la saison froide, au spectre d’une deuxième vague d’infections au virus, qui tient en haleine les autorités et les habitants.

( Avec MAP )