Foot: Nouveau record européen pour le Bayern avec 23 victoires consécutives

Le Bayern Munich, en s’imposant jeudi en Supercoupe d’Europe contre Séville (2-1 après prolongations), a remporté sa 23e victoire consécutive toutes compétitions confondues, nouveau record absolu pour un club d’un grand championnat européen.

“Aucun club des cinq grands championnats européens n’a jamais réussi une telle série”, note vendredi le site du club bavarois, qui a tout gagné depuis le 16 février et son succès (4-1) à Cologne en Bundesliga.

Des statisticiens du football ont confirmé ce record, qui appartenait jusque-là au Real Madrid de Carlo Ancelotti, avec 22 victoires d’affilée entre septembre et décembre 2014.

Cette série du Bayern est d’autant plus impressionnante qu’elle inclut une fin de saison avec plusieurs matches décisifs, la finale de coupe d’Allemagne, la phase finale de Ligue des champions, et la Supercoupe d’Europe notamment. Parmi les équipes battues figurent entre autres le Paris SG, le FC Barcelone, Chelsea et Dortmund.

Les deux prochains rendez-vous du Bayern sont dimanche à Hoffenheim en Bundesliga et mercredi à Dortmund pour la Supercoupe d’Allemagne.

Le Bayern est par ailleurs invaincu depuis le 7 décembre 2019 (défaite 2-1 à Mönchengladbach). Son dernier nul remonte au 9 février, 1-1 à domicile contre Leipzig.

Avec AFP