Forte proportion de femmes parmi les ingénieurs marocains

L’UNESCO vient de publier, le 11 février, son nouveau rapport sur la science avec un chapitre intitulé « Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive », à l’occasion de la journée internationale des femmes et des filles de science. Selon les chiffres issus de ce rapport, les femmes ne représenteraient que 28% des diplômés en ingénierie et 40% des diplômés en informatique.

Mais au Maroc, elles se situent au-dessus de la moyenne mondiale, avec un taux de 42.2% de femmes ingénieures contre 23.9% en Norvège, 23.5% au Royaume Uni ou encore 26.1% en France et 19.8% au Luxembourg. En Tunisie, elles représentent 44.2% et en Algérie 48.5%. C’est au Maghreb que la profession est donc la plus représentée chez les femmes, ainsi que dans certains pays d’Amérique Latine, dépassant alors les pays de l’OCDE.

Ainsi, la parité sur les postes de chercheur(se)s ne cesse de progresser au Sud de la Méditerranée relève le rapport. En effet, l’Unesco note que leur nombre est passé de 35% en 2005 à 47,1% en 2017. Ces chiffres démontrent de l’avancée considérable de la femme dans le marché de l’emploi au Maghreb, notamment dans des domaines où elle est encore sous-représentée dans les pays de l’OCDE.